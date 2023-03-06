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17 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti

6.3.2023

17 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti
İstanbul Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonrası 6 kişi otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları otomobilden çıkarırken, sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri inceleme yaptığı sırada otomobilde 3 adet silah olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede sürücü Mehmet C.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan 5 kişiye de ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. İnceleme yapan polis ekipleri silahları delil torbalarına koyarken, otomobil daha detaylı incelenmek üzere çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralı 5 yolcu çeşitli hastanelere kaldırılırken, araçta 3 adet silah bulundu.
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