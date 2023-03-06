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6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu!

Kurulduğu günden itibaren kriz, kaos ve kavganın eksik olmadığı 6'lı koalisyonun son toplantısı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı görevindeyken aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini üstlenmesi talebinin görüşüldüğü toplantı sonrası Karamollaoğlu, 6'lı koalisyonun adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

AA

06.03.2023, 21:26

6’lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Adaylığının ilanından sonra konuşan Kılıçdaroğlu ise "Masadaki genel başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Temel Karamollaoğlu, 5 saat süren toplantının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplananlara hitaben yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

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