  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Avrupa’da İslamofobi kurumsallaştı

Avrupa’da İslamofobi kurumsallaştı

6.3.2023

Avrupa’da İslamofobi kurumsallaştı
TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun ırkçılık ve İslamofobi için oluşturduğu alt komisyon, Fransa, Almanya, Hollanda ve Fransa'da incelemeler yaptı. Komisyonun oluşturduğu raporda, "Avrupa'da ırkçılık ve İslamofobi kurumsallaştı" tespiti yapılarak alınması gereken önlemler de tek tek sayıldı:

Avrupa'da ırkçılık ve İslamofobinin kurumsallaştığı ortadadır. Bu nedenle bahse konu kurumsallaşmanın daha da derinleşmesini önlemek ve en nihayetinde ortadan kaldırmak amacıyla özellikle kolluk teşkilatı başta olmak üzere kamu personelinin bu konuda ciddi bir eğitimden geçirilmesi gerekir.

Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslamofobik eylemlerin esas amacının göçmenlerden ve Müslümanlardan arındırılmış bir Avrupa tesis etmek olduğu gerçeği karşısında bu tarz düşünce ve eylemlerin Avrupa'nın demokratik hukuk düzenini ve toplumsal barışını bozacağı ortaya konulmalıdır.

Avrupa'da hakim olan ötekileştirici düşünce karşısında her zaman bu uygulamalara karşı sesini yükseltmesidir. Örgütlü itiraz yükseltilmediği her geçen gün örgütlü ayrımcılık ve uygulamaların artmasının önüne geçilmesi daha da zorlaşmaktadır.

Sinema sektöründeki İslam karşıtı yapımlar ile toplumların bütün kesimlerine İslamofobik düşünceler aşılanırken dijital oyunların hedef kitlesi genellikle çocuklar ve gençler olmaktadır. Müslümanlar, sinema sektöründe artık izleyici olmaktan çıkarak gerçek İslam'ı ve Müslümanları anlatan iddialı bir sinema sektörü oluşturmalıdır.

ZÜBEYDE YALÇIN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA