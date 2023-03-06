Avrupa’da İslamofobi kurumsallaştı

TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun ırkçılık ve İslamofobi için oluşturduğu alt komisyon, Fransa, Almanya, Hollanda ve Fransa'da incelemeler yaptı. Komisyonun oluşturduğu raporda, "Avrupa'da ırkçılık ve İslamofobi kurumsallaştı" tespiti yapılarak alınması gereken önlemler de tek tek sayıldı:



Avrupa'da ırkçılık ve İslamofobinin kurumsallaştığı ortadadır. Bu nedenle bahse konu kurumsallaşmanın daha da derinleşmesini önlemek ve en nihayetinde ortadan kaldırmak amacıyla özellikle kolluk teşkilatı başta olmak üzere kamu personelinin bu konuda ciddi bir eğitimden geçirilmesi gerekir.



Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslamofobik eylemlerin esas amacının göçmenlerden ve Müslümanlardan arındırılmış bir Avrupa tesis etmek olduğu gerçeği karşısında bu tarz düşünce ve eylemlerin Avrupa'nın demokratik hukuk düzenini ve toplumsal barışını bozacağı ortaya konulmalıdır.



Avrupa'da hakim olan ötekileştirici düşünce karşısında her zaman bu uygulamalara karşı sesini yükseltmesidir. Örgütlü itiraz yükseltilmediği her geçen gün örgütlü ayrımcılık ve uygulamaların artmasının önüne geçilmesi daha da zorlaşmaktadır.



Sinema sektöründeki İslam karşıtı yapımlar ile toplumların bütün kesimlerine İslamofobik düşünceler aşılanırken dijital oyunların hedef kitlesi genellikle çocuklar ve gençler olmaktadır. Müslümanlar, sinema sektöründe artık izleyici olmaktan çıkarak gerçek İslam'ı ve Müslümanları anlatan iddialı bir sinema sektörü oluşturmalıdır.



ZÜBEYDE YALÇIN

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