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Haberler Gündem ‘Çadırlar ara formüldü konteyner kentler artacak’

‘Çadırlar ara formüldü konteyner kentler artacak’

6.3.2023

‘Çadırlar ara formüldü konteyner kentler artacak’
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da kurulu AFAD koordinasyon merkezinde değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, depremzedelerin çadırlara yerleştirildiğini ve bunun ilk etapta acil ihtiyaç nedeniyle kurulduğunu söyledi. Karaismailoğlu, "Çadırlar bir ara formüldür. Asıl amacımız konteyner kentleri yaygınlaştırarak, herkesi buralara taşımak ve kalıcı konutları yapılana kadar afetzedelerimize daha düzenli bir hayat sunmaktır" diye konuştu.
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