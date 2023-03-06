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Haberler Gündem Deprem bölgesine 200 bin kırtasiye seti gönderildi

Deprem bölgesine 200 bin kırtasiye seti gönderildi

6.3.2023

Deprem bölgesine 200 bin kırtasiye seti gönderildi
MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla depremzede öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan eğitim setleri öğrencilere gönderildi. Özer, "Şu ana kadar 200 bin kırtasiye setini depremden etkilenen illerde çocuklarımıza teslim ettik. Öncelikli olarak sınava hazırlanan çocuklarımız için 11,5 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağı yeniden basarak gönderdik. Toplamda 26 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağı evlatlarımıza teslim etmiş olacağız" diye konuştu.

BURCU ŞEN (ANKARA)
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