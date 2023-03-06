İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den flaş karar! Koalisyona geri döndü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkez Ek Binası'na geldi.

10 dakika süren görüşmenin ardından İmamoğlu ve Yavaş genel merkezden ayrıldı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklamalarda bulunudu.

Zorlu "İcracı yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı olması konusunda öneri getirmiştir. Genel Başkanımız Meral Akşener biraz sonra Saadet Partisi'nde düzenlenecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır" dedi.





AKŞENER'İN TOPLANTIYA KATILMASINI BEKLİYORUZ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Parti sözcüsü Zorlu, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundan yeni bir öneri sunarak 2 belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasını istediğini belirterek, "Milletin sesi, milletin iradesi olma sorumluluğunu en başından bu yana duyan ve bu sorumluluk bilinciyle hareket eden Sayın Genel Başkanımız, milletimizin sesi doğrultusunda milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı yenir bir öneriyle millet ittifakına önerisini oluşturmuştur. Her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. Cumhurbaşkanının yetkili, icracı 2 Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir, bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na da Genel Başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekliyle devam edecektir" diye konuştu.

OTELDE ADAY PAZARLIĞI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ile otelde aday pazarlığı yaptığı belirtildi.

TEKLİFİMİZİ İLETTİK YANIT BEKLİYORUZ

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu merkez önünde bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlarken koalisyona yeni teklifi ilettiklerini yanıt beklediklerini ve sürecin devam ettiğini açıkladı.

2 BAŞKANA CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI

İmamoğlu ve Yavaş'ın açıklamalarının ardından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "2 başkana cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığı önerdik." dedi. "Masaya dönecek mi?" sorularına ise Zorlu, "Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.





İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN İKNA ZİYARETİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, partisinin Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere değerlendirmede bulunan Ekrem İmamoğlu, çok önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi'yi, Mansur Yavaş ile ziyaret ettik. Bu ziyaretimizi değerli Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ile gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Biz Türkiye'mizin özellikle depremle birlikte yaşadığı zor günlerde ve milletimizin, memleketimizin geleceği açısından altılı masanın stratejisinin, varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bunun önemine binaen buradayız" diyen İmamoğlu, bu nedenle İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldiklerini ve duygularını Akşener ile paylaştıklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları olduklarını vurguladı. Yavaş, "Masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok, çünkü hep birlikte bir araya geldik ve Ankara, İstanbul gibi birçok büyükşehri kazandık. Önümüzde seçim var, milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Böyle bir deprem felaketinden sonra bu yaraları saracak şekilde tekrar bir araya gelinmesi arzusu, halkımızın arzusu. Bizden beklenen... Biz de görev edindik, bunu Sayın Genel Başkanımıza ilettik, değerlendirecekler." ifadesini kullandı.

Bu arada Akşener'in, İmamoğlu ve Yavaş'ın ziyaretinin ardından Genel İdare Kurulu üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptığı belirtildi. İmamoğlu ve Yavaş, daha sonra Saadet Partisi Genel Merkezi'ne giderek, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile bir süre görüştü.