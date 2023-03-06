Kabine’nin gündemi deprem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Kabine'nin gündemi asrın felaketi deprem olacak. 6 Şubat depreminin yarattığı yıkım ve bugüne kadar yapılan çalışmalar ile olası afetlere karşı alınan tedbirler ele alınacak.Depremin ilk gününden itibaren bölgede olan bakanların detaylı sunum yapması bekleniyor. Özellikle depremzedelerin ilk etapta güvenli ve sağlıklı konteyner kentlere yerleştirilmeye başlanması ve atılan temellerle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sunum yapması bekleniyor. Cuma günü İstanbul'da toplanan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısının detaylarının kabine üyeleri ile paylaşılması planlanıyor.Yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinin deprem nedeniyle güvenliği noktasının da gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda aynı zamanda depremzedelerin nasıl oy kullanacağı da değerlendirilecek. Başta bugün mecliste gündeme gelecek olan Afet Fonu yasası olmak üzere TBMM'nin çalışmalarının da masaya yatırılması bekleniyor. Aile kurumunu ve başörtüsü serbestisine güvence için verilen anayasa değişikliği kanun teklifinin de Kabine'de değerlendirilmesi öngörülüyor.Depremzedelere verilen destekler ve bundan sonra atılacak adımlar, yeni desteklerin ne olacağı ile ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak. Deprem bölgesinde hazırlanan raporlar, vatandaşların istekleri, ilgili bakanlar aracılığı ile Başkan Erdoğan'a iletilecek.