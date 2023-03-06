Türkiye insani yardımda en üst sıralarda yer alıyor

BM En Az Gelişmiş Ülkeler 5'inci Konferansı (EAGÜ-V), 'potansiyelden refaha' temasıyla Katar ev sahipliğinde başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen konferansa katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada en az gelişmiş olan ülkelerin aslında en savunmasız ülkeler olduğunu ve bu ülkelerin kalkınmasını desteklemenin herkesin sorumluluğunda bulunduğunu söyledi.



'GERİDE BIRAKAMAYIZ'

Türkiye'nin Belçika ile en az gelişmiş ülkelerin için oluşturulan dostlar grubunun eş başkanlığını üstlendiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'deki BM Teknoloji Bankası, özellikle en az gelişmiş ülkelere tahsis edilmiş tek BM kuruluşudur. Türkiye insani yardımda en üst sıralarda yer alan ülkelerden biridir. En az gelişmiş ülkelerin kalkınmasındaki çabalarına destek olmaktayız. En az gelişmiş ülkeleri geride bırakamayız. O yüzden daha fazla gecikmeden harekete geçmeliyiz" dedi.



'SORUNSUZ DEVAM EDECEK'

Öncelikle gıda güvenliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "21. yüzyılda açlık krizini bitirmeye yakın olmamamız çok üzücü. Birleşmiş Milletler ile arabuluculuğunu yaptığımız İstanbul Tahıl Girişimi, küresel gıda fiyatlarını düşürerek başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere dünyadaki birçok ülkeye yardımcı oldu. Bunun sorunsuz şekilde uygulanması ve daha da genişletilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.



'DAHA FAZLA EŞİTSİZLİK OLMASI ENGELLENECEK'

Türkiye'nin en az gelişmiş ülkelerin uzun süredir yanında olduğunu ve bu çerçevede elinden gelen her şeyi yaptığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Başkan Erdoğan'ın bu konferansın yeni bir küresel ortaklığın geliştirilmesinde bir dönüm noktası olacağına güveni oldukça fazla. Ortaklığımız ile en az gelişmiş ülkelerin sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınmadan faydalanmasını sağlayacağız. Ayrıca ortaklığımızla küresel ekonomik ve finansal sistemin daha fazla eşitsizliğe neden olmamasını da sağlayacağız. En az gelişmiş ülkelerin sınırlarının çok ötesinde alınan kararlarla geride kalmamalarını da yine güvence altına alacağımızı taahhüt ediyoruz" dedi.









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