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Haberler Gündem Türkiye ve Suriye’ye yardımlar sürmeli

Türkiye ve Suriye’ye yardımlar sürmeli

6.3.2023

Türkiye ve Suriye’ye yardımlar sürmeli
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, konferansın açılış konuşmasında Türkiye'de yaşanan deprem felaketini unutmadı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de can kaybına neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım sağlanmaya devam edilmesi gerektiğini söyleyen Al Thani, Türkiye'nin depremin yıkıcı etkilerinden kurtulma çabalarına da destek olunması gerektiğini belirtti. Katar Emiri Al Thani, depremlerin ardından Suriye'ye gerekli yardımların sağlanmasında geç kalındığını da ifade ederken, "Suriyelilere yardımların neden geç ulaştığını merak ediyorum. Suriye'de yaşanan insanlık dramının siyasi amaçlarla kullanılması kabul edilemez" dedi. Katar, deprem felaketinin ardından hem Türkiye'ye hem de Suriye'ye yardım göndermişti.
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