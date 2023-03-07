Bir deprem de Sivas’ta!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem nedeniyle ilçede kısa süreli panik yaşandı

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, depremin ardından ilçede olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasarlı binalarla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Yazıcı bu yapılara girilmemesi uyarısında bulundu.