Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandıktan sonra Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplananlara hitaben bir konuşma yaptı.

10 SEÇİMİ DE KAYBETMİŞTİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yürüttüğü 10 seçim kampanyasını da kaybeden Kılıçdaroğlu, "Parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil diğer partilerimizin sayın genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacak" diye konuştu.

VATANDAŞ BEKLERKEN DONDU

KRİZİN ve skandalların bitmediği altılı masa, seçmenine zulüm gibi bir akşam yaşattı. Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılan ve 2 saat rötarlı olarak başlayan buluşma saat 21.00'a kadar devam etti. Dondurucu soğukta 5 saat bekletilen vatandaşlar "Hadi hadi" tezahüratları ve ıslıklarla durumu protesto etti. Çoğu kişi ise ısıtıcıların bulunduğu basın bölümüne akın ederek soğuktan korunmaya çalıştı.