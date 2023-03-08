Ara formül oyunu

MİLLET İttifakı'nda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in nasıl ikna edildiği ortaya çıktı. Akşener'in masayı terk ederken çağrıda bulunduğu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı atamasının hemen değil, 'uygun görüldüğü tarihte atayacak' şeklinde bir ara formüle bağlandığı belirtildi. Böylece her iki başkanın da yerel seçimlere kadar görev sürelerini yapacakları vurgulandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığının ilanı sonrası HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP'den anında destek mesajları gelirken, karşılıklı görüşme çağrıları yapıldı.

AKŞENER KATILMADI

KILIÇDAROĞLU, Saadet Partisi'nde gerçekleştirilen 6'lı masa toplantısı sonrası Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından uzlaşılan 12 maddelik mutabakat metninden alıntılar yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin paylaşımlarda bulundular. İYİ Parti lideri Meral Akşener, krizin çözülmesinin ardından paylaştığı mesajda "Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız..." dedi.

Akşener'in paylaştığı fotoğraflar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile görüşme yaptığı fotoğraf da yer aldı. Akşener yeniden masaya dönerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verdi. Akşener, toplantının ardından sosyal medya hesabından mutabakat metnini paylaşırken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası 5 liderin düzenlediği yemeğe katılmadı. Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın sözlerine atıf yaparak "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz" dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, "HDP ile ziyaret olasıdır" diye konuştu.