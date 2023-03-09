Seçimde çadırlar da adres gösterilebilecek

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını resmen duyuracak. Karar Resmi Gazete yayınlandıktan sonra seçim süreci tüm hızıyla başlayacak. Ancak deprem bölgesindeki vatandaşların nasıl oy kullanacağı merak konusu oldu. Çünkü bir kesim deprem şehirlerini terk ederek yurdun başka bölümlerinde yaşamaya başlarken, memleketlerinde kalan vatandaşlar da çadır veya konteyner kentlerde barınmaya başladı.

E-DEVLET'TEN DE YAPILABİLİR

İÇİŞLERİ Bakanlığı konuyla ilgili açıklamada bulundu. Depremzedelere yerleşmeleri için gösterilen karavan, çadır, prefabrik ev, yurt, huzurevi gibi yerlere, nüfus müdürlükleri, e-Devlet ve nüfusmatikler aracılığı ile yerleşim yeri adres beyanı yapabilme kolaylığı sağlandı.

BAKANLIĞIN tam açıklaması ise şu şekilde: "Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen 'karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler'e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir."

İZMİR'DE 3 MİLYON 320 BİN 18 VATANDAŞ OY KULLANACAK

TÜRKİYE'NİN üçüncü büyük kenti İzmir'de 3 milyon 320 bin 18 seçmen ilçelerde kurulacak 10 bin 200 sandıkta oylarını kullanacak. En çok seçmeni olan ilçelerin başına 379 bin 308'le Buca geliyor. Karabağlar'ın 362 bin 437, Bornova'nın 330 bin 715, Karşıyaka'nın 276 bin 952, Konak'ın 263 bin 381, Bayraklı'nın 225 bin 832 seçmeni bulunuyor.