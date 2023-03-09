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Haberler Gündem ‘Suriye’ toplantısına İran da katılacak

Suriye’ toplantısına İran da katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

9.3.2023

‘Suriye’ toplantısına İran da katılacak
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Abdullahiyan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Suriye toplantısının savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılımıyla Moskova'da 3'lü formatta gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Yaklaşık 2 ay önce kardeşim Hüseyin, Ankara ziyaretinde kendilerinin de bu formata katılmak istediklerini bize söylediler. Türkiye olarak 'İran'ın katılmasının hiçbir mahsuru yoktur' dedik. Rusya'ya da 'İran'ın katılmasında bir mahsur yok' dedik, şimdi toplantı için çalışmalar devam ediyor. Bunu da dörtlü bir şekilde yapmayı planlıyoruz" dedi.
RUSYA'DAN olası dışişleri bakanları toplantısının hazırlığı için teknik düzeyde bir toplantı yapma teklifi geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Gelecek hafta için bakan yardımcımızı da Moskova'ya göndereceğiz ve bu toplantıya İran tarafı da katılacak. Daha sonra hepimizin uygun gördüğü bir zamanda dışişleri bakanları düzeyinde de toplantı gerçekleştirilebilir" dedi.

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