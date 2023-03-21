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Haberler Gündem Son dakika: Bakan Özer duyurdu! 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor

Son dakika: Bakan Özer duyurdu! 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor

Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli eğitime geçileceğini açıkladı.

21.03.2023, 12:05 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023, 12:23

Son dakika: Bakan Özer duyurdu! 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay'da Genel Durum Sunum ve Değerlendirme Toplantısının ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "6 ilimizde olduğu gibi merkez ilçelerin tamamında değil, hayatın normalleştiği ilçelerde başlamak üzere inşallah eğitim öğretime başlayacağız." dedi.

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle;
"6 ilimizde olduğu gibi merkez ilçelerin tamamında değil, hayatın normalleştiği ilçelerde başlamak üzere inşallah eğitim öğretime başlayacağız. Malatya ilimizde Arapgir, Kale, Pütürge, Darendeve ve Hekimhan ilçelerimizde 27 Mart'ta eğitim öğretime başlıyoruz. Kahramanmaraş'ta Andırın ve Ekinözü ilçelerimizde 27 Mart'ta eğitim-öğretime başlıyoruz. Eğitim sadece 'sağlam' raporu verilen okullarda yapılacak."

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