Bahçeli’den kirli ittifaka sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı mesajda Nevruz Bayramı'nı kutlarken, CHP ve HDP'nin Nevruz buluşmasına tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk milletinin hem ata hem de ana yurdunda baharın müjdecisi olarak özel ve önemli bir yeri bulunan Nevruz Bayramı'nın taşıdığı derin anlamın, Türk milletinin Ergenekon'dan çıkışını ve müteakip asırlarda kademe kademe sıçrayışını ifade ettiğini aktardı.

TÜRK'ÜN EZELİ BAYRAMI

NEVRUZ'UN, milli kader ortaklığının ve kardeşlik bağlarının mihenk taşı ve parlayan sembolü olduğunu ifade eden Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu: "Aynı şekilde bölücülerin, gayrimilli çevrelerin, millete şaşı bakan çarpık zihniyetlerin, terörizme yakasını kaptırmış lekeli mihrakların değil, Türk'ün ezeli bayramı, Türk milletinin ebedi bayram günüdür. Nevruz'u, şer ve şiddet dolu amaçlarına malzeme yapmaya teşebbüs edenler, zulme sözcülük, zillete gözcülük yapan odaklardan başkası değildir. CHP ile HDP'nin, ertelenmiş buluşmasını Nevruz'da gerçekleştirmesi ise hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir" dedi.

'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAKLAR'

BAHÇELİ sözlerini şöyle sürdürdü: "Baharımızı kışa dönüştürmek için yan yana gelenler, 14 Mayıs'ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye ve telin edileceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti'ni çekiçle örs arasına sıkıştırmaya çalışanlar, hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Nevruz, büyük Türk milletinin hürriyet ruhunun kabararak taştığı, dar bir alandan çıkarak, kıtaları yönetmeye talip olduğu kutlu Ergenekon ateşidir. Bu ateşin hiç sönmeden milletimizin istikbalini aydınlatması, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın önünü açması samimi dileğimdir."

MİLLET İTTİFAKI'NDAN YÜZ BULUNCA AZDILAR

PKK'NIN siyasi kolu HDP, CHP ve Millet İttifakı'ndan yüz bulup tavizler koparınca iyice azdı. Nevruz kutlamalarını terör geçidine çevirmeyi sürdüren HDP'liler, CHP'yle yakınlaşmalarının etkisiyle sıranın İmralı'da tutuklu PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı özgürleştirmeye geldiğini söylemeye başladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul'da "Sayın Öcalan'ın üzerindeki ağır tecrit kaldırılsın" ifadelerini kullanırken, İzmir'de konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, terörist başına 'selam' gönderdi, "Özgürleşeceği günler yakındır" diye seslendi. Dün de HDP'nin ağır toplarından Ahmet Türk Diyarbakır'da, "Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir" dedi.

Önceki gün Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları ile bir araya gelmiş, Kürt sorunu başta olmak üzere birçok konuda aynı düşündüklerini açıklamıştı. Daha önce Mithat Sancar yaptığı bir açıklamada, "CHP ile Öcalan ve PKK konusunda fikir ayrılığı yok" demişti. Kulislerdeki bilgilere göre; HDP, aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek.

ÖRGÜT PAÇAVRALARINI AÇIP ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER

DİYARBAKIR'DA HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğine katılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'liler ile saf tuttu. Ahmet Türk ise bölücü terör örgütü paçavralarının açıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada Abdullah Öcalan'a özgürlük istediklerini söyledi. Türk, Öcalan'ın esaretine son vermek istediklerini ifade etti.