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Haberler Gündem Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski'yi kabul etti. Manasijevski'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını, Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

AA

22.03.2023, 15:38 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023, 16:19

Kuzey Makedonya’nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski, Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Manasijevski, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Manasijevski'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını, Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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