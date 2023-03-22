Kuzey Makedonya’nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski, Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Manasijevski, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Manasijevski'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını, Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
22.03.2023, 15:38 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023, 16:19
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Manasijevski, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Manasijevski'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını, Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.