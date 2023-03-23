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Haberler Gündem SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da 5,3 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da 5,3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Göksun olan depremin, 5,3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, şiddetli sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

23.03.2023, 12:29 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023, 13:24

SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun’da 5,3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saatler 12.19'u gösterirken, 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken, can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD verilerine göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5,3 olarak tespit edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer'in açıklaması şöyle:

Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.

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