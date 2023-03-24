Emine Erdoğan BM’den dünyaya seslenecek

Dünyada sıfır atığın öncüsü olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'nin özel davetlisi olarak, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla düzenlenecek özel oturuma katılmak üzere ABD'nin New York kentine gidecek. Emine Erdoğan, etkinlikte atıkların iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için Türkiye'de uygulanan Sıfır Atık Projesi'nin dünyada yaygınlaştırılması çağrısında bulunacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile özel oturumda hitap edecek olan Emine Erdoğan, Türkiye'de uygulanan Sıfır Atık Projesi'nin detaylarını anlatacak, sürdürülebilir atık yönetimi ve iklim değişikliği arasındaki ilişki kapsamında projenin uygulanmasının dünyada yaygınlaştırılması çağrısında bulunacak.

2017 YILINDA BAŞLATILDI

Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakma amacı taşıyor. 6 yıldır Sıfır atık projesi kapsamında atılan adımlar dünyaya rol model oldu. Eylül 2022'de BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelen Emine Erdoğan, ikili iklim kriziyle mücadele kapsamında "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı. Genel Kurul, 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etti.

FATMA GÖKSU