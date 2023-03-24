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Son dakika! 45 bin öğretmen atamasında tarih belli oldu

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen atamasında tarih 8 Mayıs olarak açıklandı.Atanacaklar öğretmenler, ağırlıklı deprem bölgesinde görev yapacak. En fazla branç ataması sınıf öğretmenliğinde yapılacak.

24.03.2023, 09:42 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023, 10:09

Son dakika! 45 bin öğretmen atamasında tarih belli oldu

Son dakika haberleri... 45 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu. Yapılan açıklamada atamaların 8 Mayıs'ta yapılacağı duyuruldu. Öte yandan son 20 yılda tek seferde yapılan ilk ve en fazla atama olacak..

Atanacaklar öğretmenler, ağırlıklı deprem bölgesinde görev yapacak. En fazla branç ataması sınıf öğretmenliğinde yapılacak.

MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını, atanacak öğretmenlerin öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirileceğini duyurdu.

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Bakan Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

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