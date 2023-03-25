Pendik’te 7 katlı otelde yangın: 2 ölü, 3 yaralı

İstanbul Pendik'te 7 katlı otelin 5'inci katında dün yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangında 3 kişi de yaralandı. Yangının ilk anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Alevlerden kaçan bazı müşteriler yan binanın çatısına çıkarak kurtarılmayı bekledi. Mahalle sakini Ahmet Yıldız, "2 kişinin çatıya atladığını gördüm. İçeride kalan 2 kişi kurtulamamış" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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