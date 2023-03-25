SON DAKİKA: Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı 317’ye yükseldi!

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, bin 431 şüphelinin yıkımlarla ilgili sorumluluğu saptandı. Yakalanan şüphelilerden 317'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 509 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 314 şüpheli hakkında yakalama kararı, 92 kişi hakkında da gözaltı talimatı verilirken şüphelilerden 65'inin ise hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 4 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 128 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

312 ŞÜPHELİ HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI

Depremler sonrasında bölgede gerçekleşen 474 hırsızlık olayıyla ilgili de 467 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 312'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 60 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi. Soruşturmalar çerçevesinde 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 31 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 13 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.