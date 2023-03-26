Danimarka’da alçak provokasyon

DANİMARKA'DA ırkçı ve İslamofobik şekilde 24 Mart'ta Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına karşı alçakça bir saldırı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı, yaşanan skandalı en sert dille kınadı. Nefret suçu teşkil eden bu alçak eylemle ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında gerçekleştirilen bu eylem, İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da her geçen gün daha da endişe verici seviyelere ulaştığını ve geçmişten ders alınmadığını bir kez daha açıkça göstermiştir. Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz, Danimarka makamlarına bildirilmiştir. Danimarka makamlarını, bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya, toplumsal huzuru, barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu tür provokasyonların önlenmesi amacıyla somut tedbirler almaya çağırıyoruz" denildi.

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