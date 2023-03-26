Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Paravan Cumhurbaşkanı adayı

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ülkemize düşmanlık besleyen dönem dönem silah ve yumruk gösteren düşmanların paravan Cumhurbaşkanı adayıdır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

Ülkemizi mandacıların kontrolüne mahkûm etmek amacıyla müstemlekeci bir komplo günbegün derinlik ve etkinlik kazanmaktadır.

Bu doğrultuda milli varlığımızın dışarıdan kuşatılmasına, içeriden çökertilmesine ortam hazırlayan çok aktörlü bir saldırı mekaniği uzun zamandır terakki ve tedavül halindedir.

Nitekim biteviye devam eden ağır tacizlerin cesamet ve cüreti sürekli mesafe almaktadır.

100 yıllık Cumhuriyetimizi değiştirip devirme planı yapan ve bunu da pervasızca açıklayan bölücülüğün ve terörün siyasi ayağı HDP, resmi nikahının zillet ittifakıyla kıyılmasına sonunda evet demiştir.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son günlerde yaşanan, 15 Mart 2023 tarihinde Duhok'ta iki PKK helikopterinin düşmesiyle iyice gün yüzüne çıkan birbiriyle iç içe geçmiş karmaşık olay ve temas zincirinin HDP'nin kararında müessir bir rol oynadığı kuvvetli bir ihtimal olarak karşımızdadır.

Görünen odur ki, PKK-YPG-PYD'yi himaye eden mahut ve malum ülkeler zillet ittifakına siyasi kan nakliyle meşguldür.

Doğal felaketlerin gölgesinde yapılacak 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerini bir intikam vetiresine, bir rövanş vesilesine, bir öç alma veçhesine dönüştürmek için pozisyon alan muhalefet partilerinin maalesef her yolu mubah kabul ettikleri ayan beyan ortadadır.

KILIÇDAROĞLU'NUNKİ İHANET BEYANNAMESİ

Yeminli Türkiye düşmanları irtibat ve işbirliği yelpazesini milli ve manevi varlığımıza tehdit saçan ölçüde genişletmenin arayış ve arzusuna artan ölçüde heveslenmektedir.

Küresel emperyalizm, nihai aşamada 7+2 formatında teşekkül eden zillet ittifakını avucuna alarak baskı, dayatma ve şantaj vasıtalarıyla Türkiye'nin milli birlik ve güvenliğini, toplumsal huzur ve dayanışma ahlakını tahrip etmenin gayesindedir.

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yapmış olduğu marazi ve mahsurlu açıklamalar sadece bir itiraf değil aynı şekilde bir ihanet beyannamesidir.

Bu şahsın terörist Demirtaş'ı, Sorosçu Kavala'yı, Gezi Parkı olaylarında tutuklananlarla birlikte FETÖ'yle iltisakları yargı kararıyla tespit edilip hüküm alanları serbest bırakma vaadini telaffuz etmesi devleti tanımayan, hukuku takmayan gayri milli bir zihniyete en bariz örnektir.

PARAVAN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Emek ve Özgürlük İttifakı maskesiyle yüzlerini kapatan TİP-TKP-EMEP-TÖP-EHP-SMF-HDP/PKK-YPG-PYD'nin dış tazyik ve telkinlerle aday çıkarmaktan vazgeçmeleri şirret bir emperyalist kurgudur.

Kılıçdaroğlu'na bu kurgu ve kumpas içinde ipini başkalarının tuttuğu kukla görevi verilmiştir.

CHP'nin İYİ Parti'yle eşgüdüm halinde düştüğü durum içler acısıdır.

Marjinal sol partilerin ve bölücülüğün odağı HDP'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek olma kararı, buna da İYİ Parti'nin onay ve olur vermesi kumar masasının daha da çetrefil bir içeriğe bürünerek husumet ve hıyanetin kuluçka masasına dönüştüğünü belgelemiştir.

Aynı karede poz veren irili ufaklı particikler, bölücü ve yıkıcı siyasi parçacıklar, bilumum örgüt ve oluşumlar sadece zillete gömülmemişler, aynı zamanda Türkiye'yi zehirlemek için nefretle devreye girmişlerdir.

Karşımızdaki siyasi muhalefet tablosu hem karışık hem de karanlık bir mahiyettedir.

Kılıçdaroğlu ülkemize düşmanlık besleyen, diş bileyen, tuzak kuran, öfkeyle bakan, aynı şer cephesinde birleşen, dönem dönem silah ve yumruk gösteren zalimlerin paravan Cumhurbaşkanı adayıdır.

Hiçbir şeyin gizlenecek, üzeri örtülecek bir durumu kalmamıştır.

Buna karşılık Cumhur İttifakı bizatihi Türk milletinin sönmeyecek umudu, silinmeyecek ufku, sinmeyecek uğur ve huzuru olarak simgeleşmiş, gün geçtikçe sivrilmiş ve kökleşmiştir.