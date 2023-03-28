Başkan Erdoğan’dan Fatih Erbakan’a ziyaret

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile görüşecek. Başkan Erdoğan'ın bugün saat 16'da Erbakan'a nezaket ziyaretinde bulunacağı açıklandı.

CUMHUR İTTİFAKINA KATILMIŞTI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğini ve cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdığını belirterek, "Bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği çok önemli bir rol oynamıştır." dedi.