Bayraktar TB3 SİHA uçuş testlerine başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyareti sırasında önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2023'te ilk kez halka açık olarak sergilenecek. TB3 SİHA, bu yıl içinde uçuş testlerine başlayacak. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.



2023'E İHRACATLA BAŞLADI

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak. Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.



KIZILELMA İLK UÇUŞUNU 2022'DE GERÇEKLEŞTİRDİ

Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde yakından ilgilendiği KIZILELMA da 30 Ağustos 2022'de ilk olarak TEKNOFEST Karadeniz'de halkın önüne çıkmıştı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirmişti.

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