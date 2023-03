İsrail yanıyor!

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören "yargı reformu", ülke genelinde 13 haftadır protestolara neden olurken, düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Gallant'ın pazar akşamı görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu.Hükümet karşıtı protestocular, Gallant'ı görevden alarak yargı düzenlemesi konusunda geri adım atmayacağının mesajını veren Başbakan Netanyahu'ya tepki olarak ülke genelinde meydanlara indi. Tel Aviv'de, hükümetin yargı düzenlemesine karşı çıkan on birlerce gösterici, ellerinde İsrail bayraklarıyla kentin ana arteri Ayalon Otoyolu'nu çift yönlü trafiğe kapattı. Bazı protestocular yolda ateş yaktı. Protestocular, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ülkedeki lakabıyla seslenerek, "Bibi istifa et" sloganları attı.İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, koalisyon ortaklarına "tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alma kararını" ilettiği bildirildi. Başbakan Netanyahu'nun ülke çapında 13 haftadır kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alacağı yönündeki haberler koalisyon hükümetinde çatlağa neden olmuştu. Protestoların hedefindeki Netanyahu'nun bir basın açıklaması yaparak tartışmalı yargı düzenlemesinin askıya alındığını duyuracağı bildirilirken, koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortakları bu adıma karşı olduklarını duyurmuştu. İsrail basını, koalisyon ortaklarından gelen tepkiler üzerine Netanyahu'nun yapmayı planladığı basın açıklamasını ertelediğini kaydetmişti.Tel Aviv'de, hükümetin yargı düzenlemesine karşı çıkan birlerce gösterici, ellerinde İsrail bayraklarıyla kentin ana arteri Ayalon Otoyolu'nu çift yönlü trafiğe kapattı. Bazı protestocular yolda ateş yaktı.İsrail polisi, göstericilere müdahale etti. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.İsrail'de bazı belediye başkanları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisinin önünde açlık grevine başlayacaklarını duyurdu. "İsrail'in sürüklendiği felaket ve büyük krizin durdurulması" talebinde bulunacaklarını belirten ortak bildiride belediye başkanları, İsrail halkının birliği, selameti ve devlet güvenliğinin zarar görmesine engel olunmasını istedi.Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yasama sürecinin durdurulması çağrısında bulundu. Herzog, "Başbakana, hükümet üyelerine, şirketlere ve koalisyon üyelerine sesleniyorum, duygular zor ve acı verici. Tüm ulusu derin bir endişe sarıyor. Güvenlik, ekonomi, toplum, hepsi tehdit altında. Koalisyon ve muhalefet gibi tüm Knesset gruplarının başkanlarına, ülke vatandaşlarını her şeyin üstünde tutmaya ve daha fazla gecikmeden sorumlu ve cesurca hareket etmeye çağrıda bulunuyorum. Bu siyasi bir an değil, bu bir liderlik ve sorumluluk anıdır" dedi.İsrail'in New York Başkonsolosu Asaf Zamir, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine istifa etti. Zamir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum" ifadesini kullandı. Öte yandan, İsrail basını, ülkedeki üniversitelerin ikinci bir emre kadar ülke genelinde greve gittiklerini duyurdu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, ülkede devam eden protestolara yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yair, protestoları ABD Dışişleri Bakanlığı'nın finanse ettiğini iddia ederek, "İsrail'deki protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var. Amaçları Netanyahu'yu devirmek ve İranlılarla anlaşma yapmak. Şin Bet nerede?" ifadelerini kullandı.