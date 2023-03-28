Mehmetçik ile İftar Programı’nda Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'daki İnsani Yardım Tugayı'nda Mehmetçik ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Nerede bir terörist varsa tepesine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz." dedi.

Erdoğan, "Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 3 milyon 300 bin aileyi TOKİ konutları ile 1 milyon 200 bin aileyi güvenli ve huzurlu evlere kavuşturduk." sözlerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Dikkatle, özenle, kararlılıkla sürdürdüğümüz savunma sanayi projelerimizi siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safhasındayız." diye konuştu.