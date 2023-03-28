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Şahin: Hüda Par eleştirileri algı oyunu

28.3.2023

Şahin: Hüda Par eleştirileri algı oyunu
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, milletvekili aday adaylığı başvuru sürecine ilişkin bilgi vererek, Millet İttifakı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Şahin, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun HDP ile birlikte dış güçlerin amaçları için çalıştığını, HÜDA PAR'a yönelik Millet İttifakı'ndan gelen açıklamaların ise algı oyunu olduğunu kaydetti. Millet İttifakı'nda yaşanan "Akşener" ve "Protokol" krizlerine yönelik konuşan Veysel Şahin, "Bunları çok planlı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun birinci amacı HDP ile birlikte, FETÖ'nün ve Amerika'nın talimatlarını yerine getirmek" dedi.

'İKİ HEYKELDEN BASKA ESERİ YOK'
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne yönelik konuşan Veysel Şahin, "İzmir'i kokudan kurtaramamış bir Pagos'çunun, Türkiye'ye ayar vermeye kalkması hadsizlik. Soyer'in amacı kendi reklam ve PR'ını yapmaktı. Soyer, 4 yılda devletin verdiği 50 trilyon parayı harcadı, İzmir'de 2 heykelden başka eseri yok. O öncelikle yüzde 80'i sağlıksız konutlardan oluşan İzmir'in dönüşümü için çalışma yapsın" dedi.

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