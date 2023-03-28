Son Dakika... Başkan Erdoğan Bakan Vedat Bilgin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti.Alınacak kararların herkesin merakla beklediği ekonomi zirvesi AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmış, emekli bayram ikramiyeleri ise iki bin liraya yükseltilmişti.

ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

Asgari ücret için ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin yapılan tartışmalara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son noktayı koydu. Bakan Bilgin, asgari ücret ara zam hakkında açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammı için tarih veren Bakan Bilgin, zammın temmuz ayında yapılacağını bildirdi.

BAKAN BİLGİN GAZİLERE MÜJDE VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada gazilere ödenen aylık ücretin asgari ücret seviyesine çıkartıldığını duyurdu.

Bakan Bilgin "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır. " ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERE YÖNELİK ÇALIŞMA

Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiği duyurmuştu.

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emeklilere yönelik bir müjdesi vardı; en düşük emekli aylığının ve emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi için bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Nasıl bir çalışma söz konusu ve asgari ücret için de benzer bir düzenleme, yeni bir artış söz konusu olur mu ara dönemde?" şeklindeki soruyu Başkan Erdoğan, şöyle yanıtlamıştı:



"Bu ekrandan o zaman bunu açıklayayım. Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bu çalışmayı yaptık. Demek ki açıklamak yine bana kaldı. Şimdi çalışma tamamlanınca ayrıca sunacaklar ama ben bu akşam buradan güzel bir müjdeyi vermiş olayım. O da bunu 7 bin 500 lira olarak inşallah bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun.".