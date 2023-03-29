Efe Gazi Subaşı Kimdir?

İş Hayatı

18 yaşından beri ticaretin içinde olan Efe Gazi Subaşı, halen Ak Par Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı olarak aktif ticari hayatına devam etmektedir. Efe Gazi Subaşı, bu zamana kadar iş dünyasında büyümeyi hedefleyen, çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalan ve konulara uygun çözümlerle yaklaşıp başarılı olmayı prensip edinmiştir. Ak Par Mimarlık bünyesinde bir çok başarılı projeye imza atarak sektörde saygın bir konuma ulaşmıştır.

Türkiye - Katar İlişkilerindeki Aktif Rolü

Efe Gazi Subaşı, genç yaşında bir çok ülkeye iş seyahati yapmış ve ülkemize dış yatırımların yapılması konusunda aktif rol oynamıştır. Özellikle Katar'ın ülkemize yapmış olduğu yatırımlar konusunda danışmanlık yapmıştır. Türkiye'ye döviz getiren genç olarak bilinen Efe Gazi Subaşı, gençlere rol model olmuştur.

Hayırsever Yönü

Efe Gazi Subaşı, her ne kadar yaptığı yardım ve bağışları gizli tutmaya çalışsa da son günlerde bu konu özellikle gençler arasında fazlasıyla konuşulmaya başlanmıştır. Tam olarak sayısı bilinmemekle beraber aktif olarak 120 lise ve üniversite öğrencisine burs verdiği tahmin edilmektedir. Ayrıca Lösev, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarına da düzenli olarak bağış yaptığı kurum kaynaklarından teyit edilmiştir.

Siyasi Yaşamı

Kendisine hayatı boyunca dürüstlük, şeffaflık ve adaleti düstur edinen Efe Gazi Subaşı, Adalet ve Kalkınma Partisini (AK Parti) kendi görüşlerine ve vizyonuna uygun bulmuştur. Siyasi çevreden gelen yoğun istek üzerine Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Danışmanlığı yapmıştır. Bu süreçte siyasi tecrübesini geliştiren Subaşı, yoğun iş temposu nedeniyle bu görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır.

Ak Partili bazı siyasetçilerden gelen talep üzerine Ak Parti 28'inci Dönem Milletvekili Aday Adaylığı başvurusu yapmıştır. Ankara 2'nci Bölge Milletvekili Aday Adayı olan Efe Gazi Subaşı, milletvekili seçilmesi halinde;

Gençlerin yaşadığı sorunları bildiğini ve çözüm üreteceğini,

Mecliste AK Partinin en çalışkan neferi olacağını,

Kanun boşluklarına dair kanun yapım sürecinde aktif rol oynayacağını beyan etmiştir.

Subaşı, "Aynı anda hem geleneği hem geleceği temsil edebilme kabiliyetine sahip, ülkemizin 100. yılında sizlerle beraber çıkacağımız bu yolculuğumuzda ;dürüstlük, memnuniyet, şeffaflık ve karşılıklı güveni öncelik olarak benimsiyor ve bu prensipler doğrultusunda size her zaman hizmet ediyor olacağım." demiştir.

Asılsız Haberler

Efe Gazi Subaşı, hakkında bilinçli olarak bir çok asılsız ve dayanaksız haber çıkarıldığını, bu haberlerle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu beyan etmiştir. Konuyla ilgili planlı ve bilinçli yıpratma çalışmalarına asla taviz vermeyeceğini ve hukuk çerçevesinde bu haberleri yayanlarla ilgili sonuna kadar sürecin takipçisi olacağını açıklamıştır. Ayrıca bu haberleri bir kenara bırakarak ülkemize nasıl daha fazla hizmet etmenin çabası içinde olacağını dile getirmiştir.

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