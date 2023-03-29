Son dakika! Bakan Bozdağ açıkladı: Başkan Erdoğan’ın adaylığında engel yok

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazda bulunan muhalefete anayasal cevap geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın adaylığı önünde hiçbir yasal ve hukuki engel bulunmadığını açıkladı.

Bozdağ, "14 mayıs 2023'te yapılacak seçimde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir anayasal ya da kanuni engel yoktur." ifadelerini kullandı.



