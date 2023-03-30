Emine Erdoğan New York’ta iftar yaptı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'nin özel davetlisi olarak 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gurbetçi bir aileyi ziyaret etti. Emine Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu, aile tarafından kapıda karşılanırken, çocuklar Emine Erdoğan'ı çiçeklerle bekledi. Emine Erdoğan, New York'ta gurbetçi aile ile iftar yaptı.

EMİNE Erdoğan ve Çavuşoğlu New York'ta Türkevi'ni de ziyaret etti. Emine Erdoğan, buradakilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. BM Genel Kurulu, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu "Sıfır Atık" kararını kabul etmişti. Genel Kurul'un bu kararıyla 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmişti.