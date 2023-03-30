Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Yaptığı konuşmada müjde üstüne müjde veren Başkan Erdoğan, "Arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi'ne getirilme törenini yaparken de milletimize çok güzel müjdelerimiz olacak" dedi. "Yeni Türkiye'nin, büyük ve güçlü Türkiye'nin, yarınların mutlu, müreffeh Türkiye'sinin destanını yine birlikte yazacağız" diyen Erdoğan, "Çıraklık, kalfalık, ustalık ve mücadele döneminden sonra 'Türkiye için hemen şimdi' diyerek yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu dönemin adı 'şahlanış dönemi'dir. Yapacak daha çok işimiz var" dedi.

'7'Lİ KOALİSYON MEVTA OLACAK'

Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimsenin set vuramayacağını söyleyen Erdoğan, "Bizzat kendi ifadeleriyle bir kumar masası olan, birbirlerine pusu kuran, kavgadan, kaostan ve istikrarsızlıktan başka hiçbir vaatleri olmayan 7'li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi mevta olacaktır. Şimdi, 'Sana söz, baharlar gelecek' diyenler, bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya, ülkemize kin ve nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirebilir. Bunların baharı da milletimiz için kara kıştan beter bir felakettir. Milletimizin önceki seçimlerin tamamında olduğu gibi 14 Mayıs'ta da en isabetli kararı vereceğinden şüphe duymuyoruz" diye konuştu.

3 DÖNEM KURALI GELİYOR

Önlerinde yeni bir seçimin olduğuna işaret eden Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre 9 Nisan'da aday listelerini teslim edeceklerini ifade etti. Üç dönem kuralı ve diğer nedenlerle aday listelerinde yeni isimlerin de yer alacağını dile getiren Erdoğan, "Arkadaşlarımızın bir kısmıyla ise önce aday sonra milletvekili olarak inşallah devam edeceğiz" dedi. Bunun, bir bayrak yarışı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Dava hak, yol doğru, niyet halis, karar sabit olunca, nerede çalıştığınızın önemi kalmaz. Nitekim geçmişte, parti kademelerinde, Meclis'te görev alıp daha sonra farklı alanlarda çalıştıktan sonra yeniden bu sıralara geri dönen çok sayıda arkadaşımız var. Bu seçimde de benzer durumlar, benzer değişimler olacaktır" dedi.

KABİNEDE YENİ İSİMLER

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "İşte bakanlarımız, bugüne kadar kabinede verdikleri hizmetleri, inşallah 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te sürdürecekler. Dolayısıyla inşallah seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz. Cumhurbaşkanı ve TBMM'nin 28. Dönem grubu olarak, sandıkta güven tazelemiş olarak, kendimiz ve evlatlarımız için Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin peşindeyiz. Bu seçimleri, daha büyük mücadelelerin, daha büyük zaferlerin başlangıç noktası haline getireceğiz. Yeni Türkiye'nin, büyük ve güçlü Türkiye'nin, yarınların mutlu-müreffeh Türkiye'sinin destanını yine birlikte yazacağız."

İŞTE O MÜJDELER

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TEMMUZ'DA

Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, asgari ücrete seçim öncesi ara zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili, "Zamları zaten yaptık. Bütün zamların hepsini yaptık, açıkladık, hayırlı olsun" dedi. Erdoğan, "Yıl sonunu mu bekleyecek asgari ücretliler?" sorusuna, "Yok Temmuz'da var" derken, "Temmuz'da bir ara zam mı düşünülüyor?" sorusu üzerine de tekrar "Temmuzda var" yanıtını verdi.

ELEKTRİKTE YÜZDE 15 İNDİRİM

Erdoğan, "Önümüzdeki ay Hürjet'ten Anadolu gemimize kadar pek çok önemli savunma sanayi projemizin sevincini milletimizle paylaşacağız. Arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi'ne getirilme törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. Konu enerjiden açılmışken şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşalım. Birincisi; elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. 2'ncisi sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde yine nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz" diye konuştu.

BİN YENİ MADENCİ ALINACAK

"Hazır müjdelere başlamışken madencilerimize güzel bir haberimiz var" diyen Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Biliyorsunuz kamuya ve özel sektöre ait ocaklarda görev yapan 10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 yeni madenci alarak hem madencilerimize olan şükranımızı ifade edeceğiz hem de üretimi arttırarak ekonomimize katkı sağlayacağız."

KORUCULARA DA ZAM GELİYOR

Güvenlik korucularına da müjde veren Erdoğan, emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemeden, önceki uygulamaya göre emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucusunun da istifade etmesini sağlayacaklarını söyledi.

"PAZARTESİ GÜNÜ TOGG'U TESLİM ALACAĞIZ"

Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un fabrikasının açılış töreninde, üretilecek ilk Togg'a talip olduğunu söylediğini anımsatarak, 3 Nisan Pazartesi günü aracını teslim alacağını belirtti.