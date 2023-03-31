Togg’da ilk teslimat Başkan Erdoğan’a! Tarih belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pazartesi günü Başkan Erdoğan'ın kullanacağı Togg'un teslim edileceğini açıkladı. Varank, "Onun ardından Aliyev'den randevu aldık. İkinci aracı ona teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB KOBİGEL Programı'nın sonuç töreninde konuştu.

Varank, "Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz" dedi. Varank, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de randevu aldıklarını ifade ederek ikinci teslimatın kendisine yapılacağını söyledi.