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Haberler Gündem Togg'da ilk teslimat Başkan Erdoğan'a! Tarih belli oldu

Togg'da ilk teslimat Başkan Erdoğan'a! Tarih belli oldu

Son dakika haberi...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'den randevu aldık. İkinci aracı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

31.03.2023, 11:29 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023, 11:39

Togg’da ilk teslimat Başkan Erdoğan’a! Tarih belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pazartesi günü Başkan Erdoğan'ın kullanacağı Togg'un teslim edileceğini açıkladı. Varank, "Onun ardından Aliyev'den randevu aldık. İkinci aracı ona teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB KOBİGEL Programı'nın sonuç töreninde konuştu.

Varank, "Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz" dedi. Varank, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de randevu aldıklarını ifade ederek ikinci teslimatın kendisine yapılacağını söyledi.

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