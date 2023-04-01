“Hiçbir saldırı amacına ulaşamaz”

İYİ Parti İstanbul İl binasına dün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı kınayan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "İyi Parti lideri Meral Akşener'in bu saldırıdan sonra Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. Failler kısa sürede yakalanacaktır" dedi. Çelik'in açıklamalarının ardından gün içinde İçişleri Bakanı Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırının failinin yakalandığını açıkladı.

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