Mezar otelin fenni mesulü tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, otel inşaatının statik proje müellifi ve fenni mesulü tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aralarında KKTC'den gelen çocuk sporcuların da bulunduğu 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, otelin statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Erdem Yıldız'ı İzmir'de gözaltına alarak kente getirdi. Adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DİĞER