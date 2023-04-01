Öğretmen cinneti!

Elazığ'da bir öğretmen, anne ve babasıyla 3 kardeşini silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Korkunç olay, dün öğleden sonra Sanayi Mahallesi Ümran Sokak'taki 3 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Doğal gaz kaçağı ihbarı üzerine adrese giden ekipler, evde 6 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, ölenlerin vücutlarında kurşun izlerine rastlandı. Hüseyin Fırat ile babası Cumali, annesi Zeynep, erkek kardeşleri Yusuf ve Mesut ile kız kardeşi Remziye Fırat'ın hayatlarını kaybettiği anlaşıldı.



TARTIŞMA İDDİASI

İlk belirlemelere göre, Hüseyin Fırat'ın anne ve babasıyla kardeşlerini silahla ateş edip öldürdükten sonra yaşamına son verdiği öğrenildi. Cenazeler işlemlerin ardından otopsi için morga götürdü. Öğretmen olan Hüseyin Fırat'ın ailesinin evinde yaşanan tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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