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SON DAKİKA: YSK'da kura çekimi başladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan pusulada 1. sırada yer alacak. Muharrem İnce 2. sırada, Kemal Kılıçdaroğlu 3. sırada, Sinan Oğan 4. sırada seçim pusulasında yer alacak.

01.04.2023, 14:10 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023, 14:56

SON DAKİKA: YSK’da kura çekimi başladı

Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) çekilen kuraya göre, 14 Mayıs'taki seçimde kullanılmak üzere cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Muharrem İnce, üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü sırada Sinan Oğan yer aldı.

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında, cumhurbaşkanı adaylarının yerlerini belirlemek için YSK'da kura töreni düzenlendi.

Kurada, cumhurbaşkanı adaylarının isimleri YSK üyeleri tarafından, sıraları ise çıkan ismin parti temsilcisi tarafından çekildi.

BAŞKAN ERDOĞAN BİRİNCİ SIRADA
Kuraya göre, cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Muharrem İnce, üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü sırada Sinan Oğan yer alacak.

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