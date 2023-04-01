TSK’ya iftira atan hangi ülkenin amirali?

EMEKLİ Amiral Türker Ertürk, katıldığı bir televizyon programında TSK ile ilgili sözleriyle şaşkınlık yarattı. Daha önce İHA ve SİHA'ları, ardından denizlerdeki etkin gücümüz olan TCG Anadolu'yu hedef alan Türker Ertürk'ten tepki çeken bir açıklama daha geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığının konuşulduğu sırada, konuyu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne getiren Ertürk, sınır ötesi operasyonlara iftira attı.

CANLI YAYINDA İFTİRA

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Suriye'de toprak bütünlüğünden yanayız' sözlerini çarpıtan emekli Amiral, "Ama iktidarın yaptıkları neydi biliyor musunuz bugüne kadar? Suriye'yi bölmek ve parçalamak üzerineydi" ifadelerini kullanarak hem Türkiye'ye hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne canlı yayında iftira attı.

Daha önce Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalışan ve Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen emekli Amiral Türker Ertürk'ün demeci, kendisinin hangi ülkenin ordusundan yana olduğunu sorgulattı.