Bayrama kadar enkaz kaldırma bitecek

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "15 yaşından beri bel fıtığım var, iyice kötüleşti. Kontrol edemediğimiz bir durum söz konusu oldu. Ama şu anda biraz daha iyiyim" diyen Soylu, "Bu hastalıkların büyük bölümü genetik zaten. Bakmak lazım, spor yapmak lazım. Öyle bir imkanımız da yok. Kahramanmaraş'ta fizik tedavi görüyorum" diye konuştu.

Deprem bölgesinin en büyük yıkımının Kahramanmaraş'ta olduğunu söyleyen Soylu, "Oran olarak da sayı olarak da burada. Hem binaların büyüklüğü açısından hem de bina sayısı açısından da burada. Hatay'da 21 bin 300 bina yıkık, yıkılacak. Bu binaların yüzde 40'ı kaldırıldı. Ramazan Bayramı'na kadar enkaz kaldırmayı bitireceğiz. Buranın 10 günlük karşı karşıya kaldığı yıkımdan dolayı diğerlerinden geri bir takvimi var. 10 ilde enkaz bayrama kadar kalkacak. Hatay'da bayramdan 10 gün sonra kalkacak" dedi.