‘Teröriste desteklerini açıktan ilan ediyorlar’

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa yolu üzerinde bulunan Güvercinlik köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Oktay, deprem felaketinin ardından yaraları sarmaya çalıştıklarını söyleyerek, "1 yıl içinde inşallah kalıcı konutları yapalım ve kendi yuvalarına dönsünler arzu ediyoruz. Toplamda 650 bin konutu teslim edeceğiz" dedi. Oktay, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "6'lıydılar şimdi 7'li oldular. Dün ne açıklıyor bu; 'Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip anlaştık' diyorlar. Seçim beyannamesini açıklıyor ve açıktan söylüyor bunu artık, ilan ediyor; 'Terör örgütünün başına özgürlük vereceğim, dışarı çıkaracağım' diyor" diye konuştu.

ÖTE yandan Oktay, Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda toplanan bağışların 84 milyar 400 milyon liralık miktarının yatırıldığını belirterek, bunların afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığını söyledi. Oktay ayrıca 1 milyon 682 bin 309 depremzedeye 10 bin lira Hane Başı Destek ödemesi, 207 bin kişiye de 15 bin liralık taşınma yardımı yapıldığını bildirdi.

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