Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, bir yıl içinde 319 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceklerini açıkladı. Konuşmasında 6'lı Masa'ya tepki gösteren Erdoğan, "Toplanıp dağılanlarla değil, söz verip yapanlarla beraberiz. İşte Cumhur İttifakı bu" dedi. Yapılan her işe karşı çıkmayı maharet sanan bir kesim olduğunu belirten Erdoğan, "Kimdir bunlar? CHP. Meslekleri budur. Geçmişte her konuda bu kesimin şirretçe yürüttüğü kampanyalara maruz kaldık. Vaktimiz bir kısmını iş yapmaya bir kısmını da bu işlerin önünü tıkamaya çalışanlarla mücadeleye ayırdık. Daha önce Marmaray'da bize yaptılar. Önümüzü kesmeye çalıştılar ama dinlemedik. Vurduk geçtik. Yaparsa AK Parti yapar" dedi.

'SENİN AKLIN ERMEZ'

Erdoğan, "Deprem bölgesinde temelini attığımız hastaneyi hazmedemeyerek değersizleştirmeye, hatta yalanla yok sayacak kadar çukurlaşanlara milletime havale ediyorum. Hanımefendi senin aklın bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana rezeneyi tavsiye ederiz. Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diyerek bu yolda yürüdük" diye konuştu. Erdoğan, "Bay bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın. İyi masaya oturdun. Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor. Beraber yürüyeceğiz diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksiniz. Çıkar örgütlerinin en çok saldırdığı parti AK Parti'dir. Yüzlerce saldırıya uğradık. Onlarca arkadaşımız alçakça şehit edildi. Üstelik bu saldırıların çoğu da 6'lı koalisyonun 7'li koalisyonun düne kadar gizli artık aleni 7. ortağı olan bir partinin sırtını dayadığı bir örgüt tarafından gerçekleştirildi. Her kim bu konuda AK Parti'nin ismini ağzına alırsa karşısında topyekün milletimizi bulur. Onlar gitsinler fırıldak masalarında incik boncuk oynamaya, hayali makamlar dağıtmaya gökkuşağı renklerine büyümeye devam etsinler. Bizimle LGBT ile işimiz yok. Bunlar LGBT ile dans etsinler" dedi.

'1 YILDA 319 BİN KONUTUN TESLİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

YAPIMI biten bin 164 konutun anahtarını hak sahiplerine teslim ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Son depremlerin ardından inşa edeceğimiz 650 bin konutun 7 bin 452'sini Elazığ'da yapıyoruz. Bunlardan 505'inin temelini bugün atıyoruz. Böylece deprem bölgesinde 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlatmış, bunlardan 31 bin 663'ünün de temelini atmış oluyoruz. Amacımız 1 yıl içerisinde 319 bin konutu hak sahiplerine teslim ederek, deprem bölgesindeki şehirleri ayağa kaldırmaktır" diye konuştu.