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Başkan Erdoğan Milletvekilleri ile iftar programında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda iftarda bir araya geldi. Erdoğan, "Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız. Türkiye'nin bugün geldiği yer, geride bırakmakta olduğumuz ilk asrının zirvesi, bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımıdır." dedi.

03.04.2023, 20:14 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023, 20:26

Başkan Erdoğan Milletvekilleri ile iftar programında konuştu

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

27. Dönem Meclisimiz 14 Mayıs seçimleriyle birlikte tarihteki seçkin yerini almaya hazırlanıyor. Deprem felaketinin altında kalmadık Allah'ın izniyle kalmayacağız. Şehirlerimizi kısa sürede ayağa kaldıracağız.

Coğrafyamızdaki 1000 yıllık varlığımızın her safhası ayrı bir mücadele ile geçmiştir. Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilmesinin ardından kurduğumuz devletimizin ilk asrını geride bıraktık.Türkiye Yüzyılı vizyonuna doğru yürüyeceğiz. Hiçbir engelin bizi geriye savurmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız.

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