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ABD Büyükelçisi’ne kapıları kapattı

4.4.2023

Gazete

ABD Büyükelçisi’ne kapıları kapattı

İSTANBUL Bağcılar'da yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninin ardından Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'e sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır" ifadelerini kullandı.

Flake'e seslenen Erdoğan, "Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin? Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin"

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