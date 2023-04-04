İktidar hayali kuranlarla 20 yıllık tecrübenin farkı

Geçtiğimiz Eylül ayında Gaziemir'deki temel atma törenine katılan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin kentsel dönüşüm çalışmalarını eleştirmeye çalışmış ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarını övmüştü.

Ancak, çok övdüğü Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı kentsel dönüşüm çalışmasında 6 aydır bir kat bile çıkılamadı. Oysa birinci derecede deprem bölgesi olan İzmir'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 30 Ekim 2020'de yaşanan ve 117 kişinin ölümüne neden olan 6.6 büyüklüğündeki Sisam depreminin ardından İzmir'de inşa ettiği afet konutlarını hızla tamamladı.

KONUTLAR 1 YILDA YAPILDI

Bayraklı'da yıkılan apartmanların enkazının kaldırılmasıyla 7 proje alanında deprem konutları 1 yıl gibi kısa bir sürede yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törenle hak sahiplerine anahtarları teslim etti.

KURUM'DAN ANLAMLI MESAJ

Depremde büyük tepki çeken ve adeta enkaza dönen Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanları ile Emrah ve Barış Sitesi arsalarında da kısa sürede yeni binalar yükseldi. Öte yandan TOKİ tarafından İzmir'de tamamlanan 5 bin 61 deprem konutundan 2 bin 245'inde oturulmaya başlandı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile hükümetin hizmetteki farkı Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlatılan afet konutu inşaatlarında da bir kez daha görüldü. Kahramanmaraş depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın temelini attığı afet konutları ise hızla yükseliyor. Hatta Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sürdürülmekte olan köy evleri inşaatlarının bazıları tamamlanma aşamasına yaklaştı. Geçtiğimiz günlerde Bakan Murat Kurum, çalışmalara ilişkin paylaşımlarda bulundu. Depremin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sürdürülmekte olan köy evlerinin inşaat sürecini paylaştı. Kurum, paylaşımına bir depremzedenin söylediği şu sözleri yazdı: "Biz kendimize gelememişken DEVLETİMİZ gelmiş."

ERCAN AKGÜN