İl Başkanı Saygılı’dan Buca teşkilatı buluşması

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, göreve geldikten sonra ilk teşkilat ziyaretini AK Parti Buca İlçe Başkanlığına yaptı. Parti girişinde ana kademe, kadın ve gençlik kolları tarafından coşku ile karşılaşan Başkan Saygılı, "Buca teşkilatımız geçmişte olduğu gibi bugün de gördüğüm üzere iri ve diri. AK Parti Ailesi olarak durmadan, yorulmadan milletimiz için ülkemiz için vatanımız için Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışıyoruz. İzmir'de, teşkilatlarımız da hazır ve nazır. Milletimizin kurduğu parti olarak milletimizle hep iç içe olduk. Teşkilatımızın güçlü yapısı ile 14 Mayıs seçimlerine şimdiden hazırız. Buca'da gördüğüm teşkilat ruhu, 14 Mayıs'ta, İzmir'den yakacağımız işaret fişeği ile ülke genelinde eser ve hizmet siyasetimizin milletimizin iradesi ile yeniden tecelli edeceğidir. Bu yüzdendir ki AK Parti 21 yıllık iktidarını, 85 milyon insanıyla doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkemizin tamamına yaptığı hizmetlere borçludur" diye konuştu.

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