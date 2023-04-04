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Haberler Gündem İlham Aliyev, Selçuk Bayraktar’ı kabul etti

İlham Aliyev, Selçuk Bayraktar’ı kabul etti

4.4.2023

Gazete

İlham Aliyev, Selçuk Bayraktar’ı kabul etti
AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e ileten Bayraktar, Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından sağlanan yardımlardan dolayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Aliyev'e teşekkürlerini bir kez daha ifade etti. Türk savunma sanayisinde son yıllarda büyük başarılara imza atıldığını belirten Aliyev, bu hususta Baykar şirketinin faaliyetlerinin önemini vurguladı. Aliyev ayrıca, Baykar ürünlerinin Vatan Muharebesi (İkinci Karabağ Savaşı) sırasında Ermeni işgalcilerin askeri teçhizatının imhasında oynadığı role bir kez daha dikkat çekti. Görüşmede, iş birliği perspektifleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
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