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Haberler Gündem Ege ve Akdeniz’in dostluk denizi olması dileğimizdir

Ege ve Akdeniz’in dostluk denizi olması dileğimizdir

5.4.2023

Gazete

Ege ve Akdeniz’in dostluk denizi olması dileğimizdir
YUNANİSTAN Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine deprem bölgesi Hatay'a geldi. Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinden sonra Yunanistan'ın ilk arayan, ilk yardım teklifinde bulunan ülkelerden olduğunu dile getiren Akar, bu çerçevede Yunanistan'ın gerek arama kurtarma gerek insani yardım konusunda deprem bölgesindeki çalışmalara önemli katkılar sağladığını ifade etti. Akar, "Dostum, mevkidaşım, Sayın Bakan'a gösterdiği destek ve dayanışmadan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle 28 Şubat'ta meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybedenlere de taziyelerimi sunuyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması dileğimizdir" dedi.
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