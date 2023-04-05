HDP provokasyona devam ediyor!

İMRALI'DA ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 4 Nisan olan doğum gününü kutlamak için Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Mahallesinde toplanan Yeşil Sol Partisi üyesi bir grup, seçim bürosu açmak istedi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekibi, toplanan gruba Şanlıurfa Valiliğinin, 1-5 Nisan tarihleri arasında kent genelinde gösteri, yürüyüş ve etkinliklere yasak getirildiği yönündeki kararını hatırlatıldı. Ancak yasağa ve uyarılara rağmen dağılmayan grup seçim bürosunu müzik eşliğinde açmak istemesi üzerine gerginlik yaşandı. Jandarma, kalabalığa biber gazı ve TOMA'dan sıkılan tazyikli suyla müdahalede bulundu. Yaşanan gerginlikte aralarında HDP Şanlıurfa İl eş başkanı Ahmet Atış'ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

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